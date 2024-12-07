В «Рубине» опровергли слухи о повышении зарплаты Рожкову до 5 млн в месяц

Фото: Динар Фатыхов

Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба опроверг информацию о размере заработной платы защитника команды Ильи Рожкова. Ранее сообщалось, что футболисту по новому контракту станут платить 5 миллионов рублей в месяц.

При этом Дзюба подтвердил повышение зарплаты Рожкова после обновления контрактного соглашения с игроком.

— Что касается цифр, касающихся личного контракта, которые недавно появились в медиа, то они не соответствуют действительности. Действительно, мы улучшили условия контракта Ильи, было бы неправильно мне их озвучивать, но эти цифры значительно ниже тех, что фигурируют в СМИ. Также была прописана определенная сумма выкупа, которую в свою очередь мы значительно увеличили, — сказал Дзюба «Спорт-Экспрессу».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Рубин» продлил контракт с Рожковым до 2028 года. Рыночная стоимость 19-летнего защитника по данным Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро. Некоторые СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны московских клубов РПЛ.

В декабре Рожков был включен в список номинантов на приз лучшему российскому молодому футболисту года. В текущем сезоне защитник провел 15 матчей в чемпионате РПЛ, забил один год и отдал один ассист.

Зульфат Шафигуллин