Россия запретила ввоз абхазских мандаринов
Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба заявил о запрете на ввоз мандаринов из республики в Россию, пишет РИА «Новости».
По его словам, российская сторона сослалась на решение санитарных служб.
Экспорт мандаринов в Россию является ключевым источником дохода для абхазских фермеров в зимний период. В этом сезоне планировалось поставить на российский рынок до 36 тысяч тонн цитрусовых.
Напомним, Турция, которая традиционно является одним из главных поставщиков мандаринов в Россию, уменьшила объем экспорта на 20%.
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