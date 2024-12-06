Россия запретила ввоз абхазских мандаринов

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Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба заявил о запрете на ввоз мандаринов из республики в Россию, пишет РИА «Новости».

По его словам, российская сторона сослалась на решение санитарных служб.

Экспорт мандаринов в Россию является ключевым источником дохода для абхазских фермеров в зимний период. В этом сезоне планировалось поставить на российский рынок до 36 тысяч тонн цитрусовых.

Напомним, Турция, которая традиционно является одним из главных поставщиков мандаринов в Россию, уменьшила объем экспорта на 20%.



Рената Валеева