Казань вошла в топ-10 мест для отдыха пожилых россиян на новогодние праздники

Фото: Динар Фатыхов

В начале 2025 года около половины российских путешественников старше 50 лет будут отдыхать за границей, что на 47% больше, чем год назад. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Москва стала самым востребованным городом среди пожилых путешественников в период новогодних праздников. На нее пришлось 31,8% всех бронирований. Средняя стоимость проживания в отелях составила 3 тыс. рублей за ночь. Санкт-Петербург занял второе место с 13,4% бронирований. Здесь средняя цена за ночь такая же, как и в столице. Третье место досталось Сочи с 11% бронирований. Здесь стоимость проживания в среднем 3,5 тыс. рублей за ночь.

Казань также вошла в топ-10 популярных направлений с 1,7% бронирований. Средняя стоимость проживания в отелях составила 4,8 тыс. рублей за ночь.

На Новый год люди старше 50 лет также рассматривают Баку: 7,5% зарубежных заказов приходится на столицу Азербайджана. Номер в отеле там стоит в среднем 3 тыс. рублей в сутки. Также популярны Ханой (6,9%; 2 тыс. рублей) и Стамбул (6,3%; 3,5 тыс. рублей).



Дарья Пузикова