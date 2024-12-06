В Татарстане планируется повысить налог на прибыль для инвестпроектов до 25%

Фото: Сейтумерова Анна

В Татарстане рассматривается законопроект, который предлагает увеличить ставку налога на прибыль для участников региональных инвестиционных проектов с 20% до 25%. Документ был внесен кабинетом министров в Госсовет республики и находится на стадии предварительного рассмотрения.



Согласно законопроекту, для инвесторов, вкладывающих от 50 до 500 млн рублей, предлагается отменить ограничение на использование пониженной налоговой ставки после 31 декабря 2026 года. Эта инициатива является следствием изменений в Налоговом кодексе Российской Федерации, утвержденных федеральным законом №176-ФЗ от 12 июля 2024 года.

Поправки касаются республиканского закона «О регулировании отдельных вопросов налогообложения при реализации региональных инвестиционных проектов». Если изменения будут одобрены, они начнут действовать с 1 января 2025 года.

Анастасия Фартыгина