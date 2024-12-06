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Рустам Минниханов обсудил с зампредом Госдумы Анной Кузнецовой программы по повышению рождаемости

11:38, 06.12.2024
Рустам Минниханов обсудил с зампредом Госдумы Анной Кузнецовой программы по повышению рождаемости
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с зампредом Госдумы Федерального Собрания России Анной Кузнецовой в Доме Правительства Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

На встрече обсуждались вопросы реализации региональных программ по повышению рождаемости, укреплению института семьи и семейных ценностей, а также меры поддержки участников специальной военной операции и их семей.

  • В рамках своего визита в Казань Анна Кузнецова также посетила Казанский Богородицкий мужской монастырь.
Анастасия Фартыгина

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