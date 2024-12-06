Рустам Минниханов обсудил с зампредом Госдумы Анной Кузнецовой программы по повышению рождаемости
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с зампредом Госдумы Федерального Собрания России Анной Кузнецовой в Доме Правительства Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
На встрече обсуждались вопросы реализации региональных программ по повышению рождаемости, укреплению института семьи и семейных ценностей, а также меры поддержки участников специальной военной операции и их семей.
- В рамках своего визита в Казань Анна Кузнецова также посетила Казанский Богородицкий мужской монастырь.
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