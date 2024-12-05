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Владимир Путин спросил у первого вице-премьера: «Где заводы?»

17:51, 05.12.2024
Владимир Путин спросил у первого вице-премьера: «Где заводы?»
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову держать на контроле строительство мусороперерабатывающих заводов. Об этом сообщает ТАСС.

— Что касается экологии, Денис Валентинович, заводы, которые мы планировали по переработке мусора, — где заводы? «Ростех» должен был их строить? — обратился глава государства к Мантурову в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Денис Мантуров доложил, что два таких завода будут запущены в первом квартале 2025 года, и пригласил президента на открытие. Путин попросил его представить отчет о работе премьер-министру России Михаилу Мишустину и подчеркнул, что необходимо контролировать процесс строительства и понимать сроки реализации проектов.

В Казани также планировали построить несколько таких заводов.

Дарья Пузикова

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