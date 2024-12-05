Институт цвета Pantone объявил Mocha Mousse главным цветом 2025 года

Институт цвета Pantone определил главный цвет 2025 года — это шоколадно-коричневый оттенок Mocha Mousse с кодом 17-1230. Этот цвет, представленный в виде взбитого десерта в стеклянной чаше, символизирует легкость и уют, а также передает ощущение комфорта. Об этом сообщили в пресс-службе института.



Леатрис Айсман, исполнительный директор Pantone, описала Mocha Mousse как «изысканный и сочный», но при этом «непритязательный классический» оттенок. Она подчеркнула, что этот цвет расширяет представление о коричневых тонах, переходя от скромного к вдохновляющему и роскошному. По ее мнению, Mocha Mousse отличается выразительностью и универсальностью, прекрасно сочетаясь с различными оттенками кожи.

Вице-президент Института цвета Лори Прессман добавила, что данный оттенок является базовым и честным, отражая природные цвета.

Напомним, что в 2024 году цветом года стал нежный персиковый оттенок Peach Fuzz, символизирующий тепло восхода и заката солнца, а также потребность в заботе и сострадании в трудные времена.

Анастасия Фартыгина