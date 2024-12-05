Жительницу Татарстана обвинили в хищении гранта на создание молочной фермы

Фото: Максим Платонов

В Рыбно-Слободском районе предъявлено обвинение главе крестьянско-фермерского хозяйства в хищении средств, выделенных на создание молочной фермы. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России по Татарстану.

В 2022 году фермер получил грант в размере более 28 млн рублей для покупки сельскохозяйственных животных и техники.

Согласно условиям соглашения, он должен был увеличить поголовье до 225 голов, обеспечить годовой объем производства молока до 1,1 тыс. тонн и создать не менее восьми новых рабочих мест.

Однако, как утверждает следствие, фактическое управление грантовыми средствами осуществлял супруг обвиняемой. Он продал всех приобретенных животных на забой неустановленному лицу, не создал новые рабочие места и распорядился ранее купленной техникой, потратив вырученные деньги на личные нужды.

Следственные органы планируют в ближайшее время обратиться в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу.

Анастасия Фартыгина