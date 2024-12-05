В России заблокировали аниме-сайты из-за распространения нетрадиционных ценностей

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам с аниме из-за распространения ЛГБТ-пропаганды*. Как уточнила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, порталы были внесены в реестр запрещенных ресурсов после того, как они не выполнили требование РКН об удалении соответствующих материалов.

— Порталы с аниме были внесены в реестр запрещенных сайтов из-за распространения ЛГБТ-пропаганды*. Требование Роскомнадзора об удалении этих материалов ресурсы не выполнили, поэтому доступ к ним был ограничен, — говорится в сообщении Мизулиной.

Ведомство продолжает борьбу с ЛГБТ-контентом* на различных платформах, и в случае удаления запрещенных материалов доступ к сайтам будет восстановлен.

Анастасия Фартыгина