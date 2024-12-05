Более ста БПЛА и два снаряда HIMARS сбили над регионами России за сутки

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Минобороны сообщило о результатах работы средств противовоздушной обороны за последние сутки. По данным ведомства, был сбит 101 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Российские войска, согласно сообщению Минобороны, нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, военным аэродромам, цеху производства БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 147 районах.

Также за прошедшую ночь средствами ПВО уничтожено 24 БПЛА, из них шесть уничтожили над Ростовской областью, по пять — над Брянской областью и Краснодарским краем, четыре — над Белгородской, три — над Рязанской и один над территорией Астрахани.

Рената Валеева