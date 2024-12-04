Ак Барс Банк напоминает о возможности подключиться к АУСН онлайн с нового года

Для подключения достаточно заполнить короткую заявку в интернет-банке Ак Барс Бизнес Драйв

Ак Барс Банк предлагает микрокомпаниям и индивидуальным предпринимателям бесплатно и без посещения налоговой перейти к автоматизированной упрощенной системе налогообложения. При АУСН отчетность сведена к минимуму, а расчет налогов — автоматический. Для подключения достаточно заполнить короткую заявку в интернет-банке Ак Барс Бизнес Драйв.

Главные плюсы АУСН:

отсутствие отчетности в налоговый орган и государственные внебюджетные фонды;

не нужно платить страховые взносы;

соцгарантии обеспечиваются из бюджета;

автоматический расчет налогов налоговым органом;

нет налоговых выездных проверок.

АУСН подойдет бизнесу, который зарегистрирован в регионах проведения эксперимента, с численностью сотрудников до пяти человек и годовым доходом не более 60 млн рублей. Остаточная стоимость основных средств у организаций-участников должна составлять не более 150 млн рублей.

На этом режиме удобно работать представителям розничной торговли, сферы услуг и небольшим ИТ-компаниям.

Действующий бизнес может перейти на АУСН в интернет-банке Ак Барс Банка до 31 декабря 2024 года. Для этого нужно заполнить «Заявление о переходе на режим АУСН». Новый режим начнет действовать уже с 1 января 2025 года. Если клиент только что зарегистрировался, то период подключения к АУСН можно выбрать самостоятельно.

Узнать подробности и подключить сервис бесплатно можно по ссылке.

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