Банк России выпустил памятную монету «Год семьи»

Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную Году семьи. Монета, отчеканенная Санкт-Петербургским монетным двором, имеет диаметр 39 мм и массу драгоценного металла в чистоте 31,1 грамма (проба 925). Об этом сообщает пресс-служба Центробанка России.

На лицевой стороне монеты изображен герб, а также надписи «Российская Федерация», «Банк России», номинал «3 рубля», год выпуска «2024 г.», обозначение металла, проба сплава, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла.

Оборотная сторона монеты украшена цветным изображением официального логотипа «Год семьи 2024» на фоне лазерно-матированного узора. Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством «пруф» и имеет тираж 3000 экземпляров.

Памятная монета является законным средством платежа на территории России.

В конце сентября Банк России выпустил в обращение памятные монеты из серии «Российская мультипликация», посвященные культовому мультфильму «Ежик в тумане».

Рената Валеева