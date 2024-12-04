25 лет на троих: в Казани граждан Молдовы осудили за торговлю людьми

Виолета Лапэдату. Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Советский райсуд Казани огласил приговор по делу о торговле людьми и эксплуатации рабского труда безногих инвалидов. Виновными в этих преступлениях признаны граждане Молдовы Виолета Лапэдату, Владимир Ибриан и Мария Зореа, на троих суд назначил им 25 лет и 2 месяца лишения свободы, сообщили «Реальному времени» участники процесса.

Обвинявшемуся по одному эпизоду работорговли и двум эпизодам эксплуатации Ибриану суд назначил 8 лет и 2 месяца колонии строгого режима. Его старшая сестра Лапэдату получила 8,5 года колонии общего режима с учетом двух эпизодов сделок по передаче живого товара и использованиию чужого труда. Зореа отправят в колонию общего режима на такой же срок. Так суд оценил ее участие в четырех сделках купли-продажи инвалидов и трех эпизодах использования рабского труда.

В последнем слове все подсудимые обвинение отрицали. Виолета Лапэдату рассказывала, как двое из ныне потерпевших ели с ней за одним столом, получали уход, кров и чистую одежду, играли с ее детьми. «Я не работорговец», — утверждала она и просила суд разобраться и отпустить ее к детям и больной матери.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«Преступлений я не совершал. Карпова и Черепанова проживать с нами не просил. Насилия к ним не проявлял, не угрожал. Они проживали добровольно, по собственной инициативе. Инвалидов все устраивало», — настаивал Владимир Ибриан.

«Я ни в каких группировках не участвовала, никого не удерживала и не продавала», — в речи Марии Зореа слышался небольшой акцент. Напомним, на старте процесса защита настояла на переводе текста обвинительного заключения на родной для обвиняемых молдавский язык. Под стражей все трое находятся уже три года.

В прениях адвокаты подсудимых настаивали на вынесении оправдательного приговора, отсутствии объективных доказательств передачи денежных средств хотя бы по одному из четырех инвалидов-колясочников и ссылались на показания самих допрошенных в суде инвалидов. Двое из них в суде отказались от показаний, которые ранее давали в Следственном комитете. Рассказали, что попрошайничать их никто не заставлял и насильно не удерживал — к месту «работы» и назад нередко добирались сами, на такси, а милостыню отдавали, потому что им покупали все нужное для жизни. Даже водку.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В прениях гособвинитель Дмитрий Зайцев запросил по 14 лет для брата с сестрой. При этом для Ибриана в колонии строгого, а для Лапэдату — общего режима. Для Зореа прокурор потребовал 15 лет колонии общего режима. Он отмечал — действия совершались в составе организованной группы, часть членов которой успели покинуть территорию РФ.

По версии СК и прокуратуры, на счету обвиняемых девять преступлений против четырех безногих из Казани, Уфы, Самары и Владивостока. В 2018—2021 годах участники орггруппы занимались вербовкой, перевозкой, передачей и укрывательством граждан с ограниченными физическими возможностями в целях их последующей эксплуатации в качестве просителей милостыни, считают силовики. Далее, согласно обвинению, инвалидов-колясочников обряжали в камуфляж и под видом ветеранов боевых действий отправляли попрошайничать на улицах и в общественных местах. Возили их на «заработки» из Казани в Башкирию, Самарскую и Кировскую области, а доход от попрошайничества забирали.

