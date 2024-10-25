«Ак Барс» сыграет с «Адмиралом» в первом матче в Казани после саммита БРИКС

«Ак Барс» встретится с «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина сыграет в Казани впервые после окончания саммита стран БРИКС. В столице Татарстана вводились некоторые ограничения на проведение развлекательных мероприятий.

«Ак Барс» проиграл четыре из пяти последних матчей в чемпионате. По итогам 15 проведенных игр казанцы набрали 18 очков и занимают восьмое место в Восточной конференции.

«Адмирал» выиграл в двух предыдущих матчах в КХЛ. В турнирной таблице Востока команда Леонида Тамбиева идет на седьмой строчке с 19 очками.

В составе казанцев не сможет сыграть из-за травмы нападающий Ник Петан, у гостей выбыл форвард Степан Старков.

Форвард «Ак Барса» Ник Петан. ak-bars.ru

«Ак Барс» выиграл в 23 из 30 очных поединках с «Адмиралом» в рамках чемпионатов КХЛ. Команда из Казани в прошлом сезоне победила во всех четырех матчах в «регулярке».

Прямая трансляция встречи «Ак Барс» — «Адмирал» пройдет на телеканале ТНВ в 19.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин