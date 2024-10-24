Большинство россиян видят пользу от участия России в БРИКС

Фото: Михаил Захаров

О БРИКС знает большинство жителей россии. Об этом сообщили в пресс-службе всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным исследования, об объединении стран БРИКС в той или иной мере известно 83% россиян, из них 41% знакомы с ним хорошо, 42% — без подробностей.

Опрошенные считают правильным и важным решение России участвовать в организации БРИКС (по 87%). Большинство (82%) поддерживают это, 14% — безразличны, и лишь 2% — отрицательно.

В основном жители страны (69%, в группе осведомленных — 75%) видят больше пользы от участия России в БРИКС и считают, что в расширении сотрудничества заинтересованы обе стороны — Россия и другие страны-участницы (72%, в группе осведомленных — 75%). Две трети россиян (68%) отмечают серьезное влияние деятельности объединения на мировую экономику.



Напомним, 22—24 октября в Казани проходит XVI международный саммит стран БРИКС. Это одно из ключевых событий мировой повестки, которое должно укрепить позиции стран-участниц на международной арене и сформировать новый миропорядок.

Дарья Пузикова