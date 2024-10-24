Раис Татарстана проводил президента Египта
Раис Татарстана Рустам Минниханов проводил президента Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси.
Напомним, президент Египта, выступая на расширенном саммите БРИКС в Казани, подтвердил готовность своей страны к укреплению сотрудничества с государствами-членами объединения, в том числе к расширению расчетов в национальных валютах.
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