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Раис Татарстана проводил президента Египта

14:12, 24.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Раис Татарстана проводил президента Египта
Фото: предоставлено пресс-службой раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов проводил президента Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси.

Напомним, президент Египта, выступая на расширенном саммите БРИКС в Казани, подтвердил готовность своей страны к укреплению сотрудничества с государствами-членами объединения, в том числе к расширению расчетов в национальных валютах.

Дарья Пузикова

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