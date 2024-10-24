В Казани открыли бюст казахского поэта Абая Кунанбаева в рамках саммита БРИКС

Фото: Динар Фатыхов

В рамках саммита БРИКС в Казани состоялось торжественное открытие бюста знаменитого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева. Мероприятие прошло в сквере на пересечении улиц Назарбаева и Качалова, рядом с домом №15 по улице Назарбаева.



В церемонии приняли участие министр культуры и информации республики Казахстан Аида Балаева, представители правительства Татарстана и Генерального консульства Казахстана в Казани, а также участники и гости саммита.

Автором бюста является скульптор Нурбол Калиев.

1 / 23 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Анастасия Фартыгина