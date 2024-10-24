В Казани открыли бюст казахского поэта Абая Кунанбаева в рамках саммита БРИКС
В рамках саммита БРИКС в Казани состоялось торжественное открытие бюста знаменитого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева. Мероприятие прошло в сквере на пересечении улиц Назарбаева и Качалова, рядом с домом №15 по улице Назарбаева.
В церемонии приняли участие министр культуры и информации республики Казахстан Аида Балаева, представители правительства Татарстана и Генерального консульства Казахстана в Казани, а также участники и гости саммита.
- Автором бюста является скульптор Нурбол Калиев.
Справка
Абай Кунанбаев — казахский поэт, философ, музыкант, народный просветитель, общественный деятель. Он обратился к поэтическому творчеству в 35 лет. Вначале его стихи передавались устно. Первая книга вышла в Санкт-Петербурге в 1909 году (на казахском языке).
В своих произведениях Абай Кунанбаев выразил глубокие мысли о национальной идентичности, любви к родине, природе и человеческим ценностям. Поэт ввел в казахское стихосложение новые размеры, рифмы и стихотворные формы — восьмистишия и шестистишия.
Абай написал около 170 стихотворений и 56 переводов, поэмы, «Слова назидания» («Қара сөздер»).
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