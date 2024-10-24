Сборная России сохранила позицию в обновленном рейтинге ФИФА

Фото: Олег Тихонов

Россия сохранила 34-ю позицию в рейтинге сборных Международной федерации футбола (ФИФА) по итогам октябрьских матчей.

Команда Валерия Карпина не играла в октябре по причине отсутствия соперника для товарищеской встречи. Несмотря на это, россияне остались на 34-й строчке с 1508,73 балла.

Аргентина лидирует в рейтинге сборных с 1883,5 балла. В тройку лучших входят команды Франции (1859,85) и Испании (1844,33).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Российские сборные и клубы отстранены от международных турниров из-за ситуации вокруг Украины. С весны 2022 года Россия проводит только товарищеские матчи. Последним соперником россиян была команда Вьетнама (3:0) в сентябре 2024 года.

Зульфат Шафигуллин