Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с КНДР

На пленарном заседании Госдума России одобрила договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. Согласно документу, в случае вооруженного нападения на одну из сторон другая сторона обязуется незамедлительно оказать военную и иную помощь.

Договор подписали в Пхеньяне 19 июня 2024 года и внесли на ратификацию президентом России Владимиром Путиным 14 октября. Он закрепляет обязательства сторон по поддержанию и развитию отношений, основанных на принципах взаимного уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела.

В случае угрозы вооруженной агрессии стороны должны оперативно проводить консультации для координации действий и согласования мер помощи. Также документ запрещает заключение соглашений с третьими государствами, направленных против интересов одной из сторон, и использование своей территории для действий, угрожающих суверенитету другой стороны.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Кроме того, стороны планируют совместные усилия в борьбе с международным терроризмом и защиту информационной безопасности. Комитет Госдумы по международным делам отметил, что ратификация договора будет способствовать развитию российско-северокорейского сотрудничества и укреплению добрососедских отношений, которые имеют долгую историю.

Накануне президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел экстренное совещание по безопасности, на котором обсуждался вопрос о «перемещении северокорейских войск в Россию», говорится в заявлении офиса южнокорейского президента. Также Власти Северной Кореи разрушили участки дорог, связывающие народную республику с Южной Кореей.

Анастасия Фартыгина