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Сын экс-президента Украины Виктора Януковича получил российское гражданство

08:20, 24.10.2024
Сын экс-президента Украины Виктора Януковича получил российское гражданство
Фото: Максим Платонов

Александр Янукович, сын бывшего президента Украины Виктора Януковича, стал гражданином России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, Александр Янукович 10 лет назад зарегистрировал в Санкт-Петербурге компанию, занимающуюся управлением финансово-промышленными группами.

Также гражданами России накануне стали:

  • хоккеист московского «Динамо» в КХЛ Седрик Пакетт;
  • защитник футбольного клуба «Зенит» Дуглас Сантос.
Анастасия Фартыгина

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