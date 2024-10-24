Сын экс-президента Украины Виктора Януковича получил российское гражданство
Александр Янукович, сын бывшего президента Украины Виктора Януковича, стал гражданином России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Напомним, Александр Янукович 10 лет назад зарегистрировал в Санкт-Петербурге компанию, занимающуюся управлением финансово-промышленными группами.
Также гражданами России накануне стали:
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