Канадскому хоккеисту «Динамо» Седрику Пакетту дали российское гражданство
Президент России Владимир Путин предоставил гражданство страны хоккеисту московского «Динамо» в КХЛ Седрику Пакетту. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В Континентальной хоккейной лиге Пакетт выступал только за «Динамо» — московское и минское. В составе белорусской команды форвард провел сезон 2022/23, за столичное выступает с 2023/24 по настоящее время. В 144 матчах нападающий набрал 82 (50+32) очка.
Также гражданство страны получил защитник футбольного клуба «Зенит» Дуглас Сантос.
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