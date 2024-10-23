Путин: Россия ценит поддержку Эфиопией большинства инициатив страны в ООН

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом заявил, что страна ценит поддержку африканской страны в отношении большинства российских инициатив в ООН.

— За последний год активизировался политический диалог, налажено ритмичное взаимодействие между министерствами и ведомствами. Позиции наших стран по большинству глобальных и региональных вопросов часто довольно близки, — сказал Путин. Ценим, что Эфиопия поддерживает большинство российских инициатив в ООН.

В свою очередь, Абий Ахмед отметил высокие экономические показатели России и подчеркнул, что видит перспективы для расширения взаимодействия между двумя странами.

Премьер-министр Эфиопии также заявил о готовности своей страны наращивать сотрудничество с Россией в сфере безопасности.

Олег Исаков