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Путин: Россия ценит поддержку Эфиопией большинства инициатив страны в ООН

23:34, 23.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Путин: Россия ценит поддержку Эфиопией большинства инициатив страны в ООН
Фото: Анатолий Медведь/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом заявил, что страна ценит поддержку африканской страны в отношении большинства российских инициатив в ООН.

— За последний год активизировался политический диалог, налажено ритмичное взаимодействие между министерствами и ведомствами. Позиции наших стран по большинству глобальных и региональных вопросов часто довольно близки, — сказал Путин. Ценим, что Эфиопия поддерживает большинство российских инициатив в ООН.

Александр Кряжев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

В свою очередь, Абий Ахмед отметил высокие экономические показатели России и подчеркнул, что видит перспективы для расширения взаимодействия между двумя странами.

Премьер-министр Эфиопии также заявил о готовности своей страны наращивать сотрудничество с Россией в сфере безопасности.

Олег Исаков

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