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Рифката Минниханова наградили орденом «Друг Азербайджана»

22:14, 23.10.2024
Рифката Минниханова наградили орденом «Друг Азербайджана»
Фото: Мария Зверева

Президента Академии наук Татарстана Рифката Минниханова удостоили общественной награды — ордена «Друг Азербайджана». Об этом сообщила пресс-служба Академии наук республики. Награду ему вручил академик Международной академии наук Эмиль Насирли.

Он отметил исключительные заслуги Рифката Минниханова в развитии и укреплении отношений между Азербайджаном и Татарстаном.

В ходе беседы Насирли также напомнил, что между регионами действует соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Олег Исаков

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