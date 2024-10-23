Рифката Минниханова наградили орденом «Друг Азербайджана»
Президента Академии наук Татарстана Рифката Минниханова удостоили общественной награды — ордена «Друг Азербайджана». Об этом сообщила пресс-служба Академии наук республики. Награду ему вручил академик Международной академии наук Эмиль Насирли.
Он отметил исключительные заслуги Рифката Минниханова в развитии и укреплении отношений между Азербайджаном и Татарстаном.
В ходе беседы Насирли также напомнил, что между регионами действует соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
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