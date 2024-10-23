Тренер УНИКСа Перасович озвучил главную задачу команды в ближайших матчах

Фото: Руслан Ишмухаметов

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович подвел итоги победного матча с «Пармой» (83:74) в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ. Казанская команда одержала шестую победу в девяти играх на старте сезона.

По словам Перасовича, перед УНИКСом стоит задача обрести уверенность после поражения от «Локомотива-Кубани» в предыдущем туре.

— После долгих поездок за последние несколько дней и неудачной игры с «Локомотивом» в предыдущем туре, выиграть сегодняшний матч было нелегко. Считаю, этим вечером УНИКС выглядел достаточно хорошо. Однако из-за неудачи с «Локо» мы частично утратили уверенность в себе и потому допускали много ошибок. Теперь наша главная задача — вернуть веру в себя и снова показывать наш лучший баскетбол, — цитирует Перасовича клубная пресс-служба.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

УНИКС с шестью победами при трех поражениях занимает пятое место в таблице Единой лиги ВТБ. В текущем сезоне команда Перасовича проиграла ЦСКА, питерскому «Зениту» и краснодарскому «Локомотиву-Кубани» — прямым конкурентам за лидерство в чемпионате.

Следующий матч УНИКС проведет 28 октября в Казани с МБА-МАИ из Москвы. В январе этого года казанцы разгромили соперника в гостях со счетом 85:62.

Зульфат Шафигуллин