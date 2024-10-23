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Путин на приеме БРИКС: «Предлагаю тост за процветание наших народов»

20:39, 23.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Путин на приеме БРИКС: «Предлагаю тост за процветание наших народов»
Фото: Кристина Кормилицына/ Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

На приеме в честь участников XVI саммита стран БРИКС президент России Владимир Путин поблагодарил собравшихся за участие в мероприятии и поднял бокал за здоровье всех присутствующих.

— Дорогие друзья! Я благодарю вас за то, что вы здесь сегодня, и предлагаю тост за процветание наших народов, за укрепление нашего взаимодействия, за здоровье всех присутствующих, — сказал глава государства.

Торжественный прием начался совсем недавно. Всех гостей встречали раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

Олег Исаков

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