Путин на приеме БРИКС: «Предлагаю тост за процветание наших народов»

На приеме в честь участников XVI саммита стран БРИКС президент России Владимир Путин поблагодарил собравшихся за участие в мероприятии и поднял бокал за здоровье всех присутствующих.

— Дорогие друзья! Я благодарю вас за то, что вы здесь сегодня, и предлагаю тост за процветание наших народов, за укрепление нашего взаимодействия, за здоровье всех присутствующих, — сказал глава государства.

Торжественный прием начался совсем недавно. Всех гостей встречали раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

Олег Исаков