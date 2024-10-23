Доля стран БРИКС в мировой торговле к 2030 году вырастет до 25%

Фото: Анастасия Фартыгина

К 2030 году доля стран БРИКС в мировой торговле увеличится с 16 до 25%. Такую цифру на пресс-конференции озвучил советник президента России Антон Кобяков.

— Весь экономический рост, вся экономическая торговля, технологии и финансовые центры уже давно на Востоке и в странах так называемого Глобального Юга. Одним из основных направлений экономической конвергенции является развитие торговых отношений без избыточных барьеров и запретительных тарифов. В сочетании с привлечением новых членов и партнеров это увеличит долю БРИКС в мировой торговле с текущих 16% до 25% к 2030 году, — сказал он.

Объемы взаимной торговли стран-участниц БРИКС будут увеличиваться на 5—7% ежегодно, также заявил спикер. Такой рост обеспечит создание новых единых механизмов трансграничных расчетов, биржевой валютной инфраструктуры и новой параллельно существующей системы расчетов на основе цифровых финансовых активов и национальных валют государств.

Также в ходе пресс-конференции советник президента сообщил, что на саммит БРИКС, который проходит в Казани 22—24 октября, прибыли 42 делегации, в том числе 24 главы государств и правительств, руководители шести международных организаций.



Галия Гарифуллина