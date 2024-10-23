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Советник президента сообщил о массированных DDoS-атаках

16:17, 23.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани

Атакам подверглась цифровая инфраструктура саммита БРИКС

Советник президента сообщил о массированных DDoS-атаках
Фото: Мария Зверева

Советник президента РФ Кобяков заявил о массированных DDoS-атаках на цифровую инфраструктуру БРИКС в дни саммита.

Ранее на брифинге о массированной кибератаке на официальный сайт МИД России сообщала также Мария Захарова.

— Регулярно сталкиваемся с атаками на наш сайт, но сегодняшнее кибернападение отличается беспрецедентным масштабом. Просто для того, чтобы восстановить работоспособность интернет-ресурсов, мы решили не добавлять нагрузки на сайт в виде трансляции и перенесли брифинг, — рассказала она.

Дарья Беззубова

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