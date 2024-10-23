Советник президента сообщил о массированных DDoS-атаках
Атакам подверглась цифровая инфраструктура саммита БРИКС
Советник президента РФ Кобяков заявил о массированных DDoS-атаках на цифровую инфраструктуру БРИКС в дни саммита.
Ранее на брифинге о массированной кибератаке на официальный сайт МИД России сообщала также Мария Захарова.
— Регулярно сталкиваемся с атаками на наш сайт, но сегодняшнее кибернападение отличается беспрецедентным масштабом. Просто для того, чтобы восстановить работоспособность интернет-ресурсов, мы решили не добавлять нагрузки на сайт в виде трансляции и перенесли брифинг, — рассказала она.
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