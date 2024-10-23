Китай и Индия встретились в рамках саммита БРИКС
Председатель КНР Си Цзиньпин встречается с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках саммита БРИКС. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
Напомним, вчера председатель КНР встретился с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Во время встречи глава Китая призвал стороны задавать образец сотрудничества в рамках «Пояса и пути».
Сегодня стартовал второй день саммита БРИКС. У президента России запланированы встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.
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