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Китай и Индия встретились в рамках саммита БРИКС

15:33, 23.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Китай и Индия встретились в рамках саммита БРИКС
Фото: Алексей Даничев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин встречается с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках саммита БРИКС. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Напомним, вчера председатель КНР встретился с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Во время встречи глава Китая призвал стороны задавать образец сотрудничества в рамках «Пояса и пути».

Сегодня стартовал второй день саммита БРИКС. У президента России запланированы встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.

Дарья Пузикова
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