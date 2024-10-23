Владимир Путин: в России уверены, что доллар стал инструментом политического давления

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал ускорить дедолларизацию мировой экономики, предложив внедрить валютную корзину БРИКС и создать новые, независимые от доллара платежные механизмы. Об этом он сообщила на расширенном заседании саммита в Казани.

— Необходимо активизировать усилия по уменьшению доминирования доллара в мировой экономике, реализуя такие практические решения, как создание валютной корзины БРИКС и нового механизма расчетов, независимого от доллара, — заявил Пезешкиан на саммите БРИКС в Казани.

Владимир Путин согласился с необходимостью дедолларизации, подчеркнув, что доллар превратился в инструмент политического давления.

— Действительно, это так. Использование доллара в политических целях подрывает доверие к этой валюте, которая до сих пор является важнейшим инструментом мировых финансов, — заявил Путин.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси также подтвердил готовность своей страны к укреплению сотрудничества с государствами-членами объединения, в том числе к расширению расчетов в национальных валютах.



Рената Валеева