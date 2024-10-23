Лидер Китая анонсировал создание 10 зарубежных учебных центров в странах БРИКС

Фото: Динар Фатыхов

Президент Китая Си Цзиньпин объявил о начале реализации плана по наращиванию потенциала цифрового образования в странах БРИКС, так, Китай создаст десять новых зарубежных учебных центров. Он анонсировал это на расширенном заседании саммита БРИКС в Казани.

Эти центры предоставят возможность обучения для тысячи административных работников в сфере образования, преподавателей и студентов.

— Китай будет реализовывать план по наращиванию потенциала цифрового образования стран БРИКС, — заявил Си Цзиньпин на расширенном заседании саммита БРИКС в Казани.

Он напомнил, что в прошлом году предложил инициативу по сотрудничеству в области цифрового образования в рамках БРИКС и выразил удовлетворение ее реализацией.

— Я очень рад видеть, что этот механизм реализован, — добавил китайский лидер.

Рената Валеева