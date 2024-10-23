Президент Ирана Пезешкиан: «Миллионы людей в десятках стран страдают от незаконных санкций»

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал страны БРИКС к совместным действиям против западных санкций, введенных против независимых государств.

В своем выступлении на заседании саммита БРИКС в узком составе в Казани Пезешкиан подчеркнул, что «миллионы людей в десятках стран страдают от незаконных санкций, введенных в нарушение всех прав человека». Он призвал к объединению усилий и созданию коллективных механизмов для противодействия этим санкциям.

— Противодействие этим санкциям требует шагов от объединения и создания коллективных механизмов, — заявил Пезешкиан, слова которого приводит его пресс-служба.



Напомним, президент России Владимир Путин и Пезешкиан подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран в ходе отдельного визита Пезешкиана в Россию. Это необходимо для того, чтобы подчеркнуть историческую важность соглашения, рассказал посол республики в Москве Казем Джалали.

Рената Валеева