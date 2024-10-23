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Зарплаты сотрудников лесного хозяйства в России повысят с 2025 года

11:30, 23.10.2024
Зарплаты сотрудников лесного хозяйства в России повысят с 2025 года
Фото: Максим Платонов

Правительство России объявило о повышении зарплат сотрудников лесного хозяйства начиная с 1 января 2025 года. Это решение было озвучено премьер-министром Михаилом Мишустиным на встрече с главой Рослесхоза Иваном Советниковым.

Мишустин отметил важность работы, выполняемой лесниками, таксаторами и учеными в сфере лесного хозяйства. Он подчеркнул, что повышение зарплат позволит удержать квалифицированных специалистов в отрасли и будет способствовать достижению национальных целей развития, поставленных президентом.

Напомним, что в Госсовете Татарстана прошло совместное заседание фракции «Единая Россия» и депутатской группы «Татарстан — Новый век», на котором обсуждались вопросы реализации регионального проекта «Сохранение лесов». Несмотря на активные обсуждения и подписание соглашения о сотрудничестве, проблема низких заработных плат в регионе продолжает оставаться актуальной.

Анастасия Фартыгина

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