Министр иностранных дел Кубы прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья прибыл в Казань для участия в XVI саммите БРИКС. Он возглавит кубинскую делегацию, поскольку президент Мигель Диас-Канель не смог приехать из-за сложной ситуации на Кубе.



В настоящее время Куба переживает масштабные проблемы: 18 октября полностью отключилась национальная электроэнергетическая сеть, оставив страну без света на четыре дня. 20 октября ураган «Оскар» обрушился на восточное побережье, причинив значительные разрушения и унеся жизни шести человек.

В связи с этими событиями президент Кубы вынужден остаться в стране для координации восстановительных работ. Ранее Куба направила России заявку на присоединение к БРИКС в качестве страны-партнера.

Анастасия Фартыгина