Татарстан заинтересован в расширении экспорта продукции в Египет

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Татарстан проявляет интерес в расширении экспортных поставок нефтехимической и машиностроительной продукции, автомобилей и вертолетов в Египет.

Об этом стало известно в ходе переговоров между президентами России и Египта Владимиром Путиным и Абделем Фаттахом ас-Сиси. В составе российской делегации, напомним, принимает участие раис Татарстана Рустам Минниханов.

Стороны отметили, что по итогам прошлого года товарооборот между Татарстаном и Египтом вырос более чем в восемь раз и достиг 217 миллионов долларов. В первом полугодии текущего года этот показатель также увеличился, продемонстрировав рост в 10 раз.

Олег Исаков