Делегация из Беларуси на выставке у Госсовета: «Наши промышленные предприятия очень многое связывает»

В рамках мероприятий саммита БРИКС, проходящего на площадке Госсовета Татарстана, делегация из Беларуси во главе с министром иностранных дел Максимом Рыженковым и чрезвычайным и полномочным послом страны в России Александром Рогожником посетила выставку «Сделано в Татарстане». Она, напомним, проходит на площадке Госсовета республики.

Особое внимание члены делегации уделили технике торгово-производственной компании «МТЗ — Татарстан», которая работает на территории ОЭЗ «Алабуга» уже более 20 лет.

Александр Рогожник оценил удобство сельскохозяйственной техники для работников агробизнеса, лично сев за руль трактора. Также посол Беларуси в России подчеркнул, что для них Татарстан — особенный регион.

— В Татарстане очень развита промышленность, — сказал он, — Более того, наши промышленные предприятия очень многое связывает.



Александр Рогожник позже рассказал о совместных проектах регионов, таких как взаимопоставки автокомпонентов между холдингами, проекты по импортозамещению и т. д. Он также отметил, что Беларусь и Татарстан начали взаимодополнять друг друга: разрабатывать и обеспечивать друг друга запчастями.

Олег Исаков