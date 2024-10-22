Петросян, Горбачева и Дикиджи заявлены на этап Гран-при по фигурному катанию в Казани

Фото: Руслан Ишмухаметов

Федерация фигурного катания России (ФФКР) обнародовала предварительный список участников этапа Гран-при страны в Казани. Соревнования по фигурному катанию «Идель-2024» пройдут в столице Татарстана с 1 по 4 ноября.

В женском одиночном катании заявлены чемпионка России Аделия Петросян, победительница первенства страны Алина Горбачева, а также известные фигуристки Вероника Яметова и Дарья Садкова. Всего в заявку включены 12 участниц.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У мужчин за победу сразятся серебряный призер чемпионата России Владислав Дикиджи, Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Глеб Лутфуллин и Григорий Федоров.

На этапе Гран-при России в Казани выступят четыре дуэта, в том числе главные фавориты соревнований — чемпионы Европы и призеры чемпионата мира Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Впервые за последние два года на казанском этапе не выступит фигуристка Камила Валиева, отбывающая четырехлетнюю дисквалификацию.



Зульфат Шафигуллин