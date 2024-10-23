Юбилейный инвестконсультант «ВТБ Мои Инвестиции» появился в Набережных Челнах

Сервис Advisory PRO от «ВТБ Мои Инвестиции» стал широко доступен не только в «цифре», но и лично

Инвестконсультант теперь стал доступен круглосуточно в любой момент — в приложении «ВТБ Мои Инвестиции» (16+). В соответствии со стратегией ВТБ на 2024–2026 годы розничный брокер банка начал расширение сети личного инвестиционного консультирования Advisory PRO (16+).

Двадцатым городом присутствия инвестконсультанта “ВТБ Мои Инвестиции» стали Набережные Челны. Сейчас в Татарстане около 79 тысяч клиентов брокера ВТБ. Кроме того, сегодня они доступны клиентам в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре, Казани, Ижевске, Перми, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, Новосибирске, Иркутске, Красноярске, Уфе, Омске, Саратове, Нижнем Новгороде. При выборе города присутствия «ВТБ Мои Инвестиции» оценивает в том числе численность населения и экономический потенциал региона. Самый восточный регион России, где физически присутствует, Иркутск. Скоро эта сеть покроет всю Россию — от Владивостока до Калининграда.

Интерес к инвестициям в Татарстане активно растет — с начала года общее количество клиентов «ВТБ Мои Инвестиции» выросло на 11%. Самым востребованным инструментом среди них стали облигации — они занимают 42% в общем портфеле в регионе. Акции в нем составляют треть — 34%.

«Татарстан славится своей нефтегазовой промышленностью, является лидером по производству сельхозпродукции. На территории республики работают такие компании, как «Татнефть», КАМАЗ, «Газпром трансгаз», «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез». Все это формирует сильную экономику и спрос на выработку стратегий инвестирования. Такие индивидуальные стратегии, выжимка лучших инвестидей — изюминка Advisory PRO», — говорит работающий в республике инвестконсультант Рустем Миннигалиев.

«Инвестконсультант — высококвалифицированный специалист на финансовых рынках, который обладает богатым опытом работы с различными классами инструментов. Как правило, у него имеется экономическое и финансовое образование. В сети «ВТБ Мои Инвестиции» есть и люди с техническим или математически образованием, которые отлично показывают себя на рынке ценных бумаг, так как для эффективной торговли необходим четкий расчет и оценка возможных вариантов развития ситуации. Задача инвестконсультанта — помогать клиентам принимать взвешенные решения на рынке ценных бумаг, он сопровождает клиента на всем пути инвестирования. Все это позволяет клиенту сохранить время и получить уже готовую выжимку из лучших инвестидей, клиенту остается лишь только принять решение», — говорит управляющий директор дирекции финансового консультирования ВТБ Арсен Никогосян.

Инвестиционное консультирование в «ВТБ Мои Инвестиции» предлагает клиенту линейку продуктов под различные финансовые запросы и цели. Так, начать путь в инвестициях клиент может от 50 тыс. руб. с помощью робота-советника в мобильном приложении, выбрав одну из предложенных командой экспертов стратегий. Для клиентов с суммой инвестиций от 1 млн руб., которым необходим более продвинутый сервис для инвестиций, предлагается услуга Advisory Lite с более гибким подходом к формированию портфеля и аналитической поддержкой в чате приложения. Воспользоваться Advisory Pro могут клиенты с суммой инвестиций от 10 млн рублей. После подключения клиента к сервису инвестконсультанты брокера «ВТБ Мои Инвестиции» оценивают его финансовое состояние и на основе указанных им целей разрабатывают персональную стратегию управления финансами. После этого клиент совместно с экспертом брокера выбирают подходящие активы. Человеку остается лишь только принять решение, и деньги начинают работать.

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