Пловец казанского «Синтеза» Андрей Минаков выступит на этапе Кубка мира
Пловец Минаков, представляющий казанский клуб «Синтез», сообщил о том, что выступит на этапе Кубка мира в Южной Корее. Это стало возможным благодаря полученному ранее нейтральному статусу
Пловец Андрей Минаков, в этом сезоне представляющий казанский клуб «Синтез», сообщил о том, что выступит на этапе Кубка мира в Южной Корее, но пропустит этап в Сингапуре.
Ранее Минаков получил нейтральный статус от World Aquatics (FINA), который позволит ему принимать участие в международных стартах.
Этап Кубка мира в Южной Корее пройдет с 24 по 26 октября.
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