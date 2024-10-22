Новости спорта

21:44 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Пловец казанского «Синтеза» Андрей Минаков выступит на этапе Кубка мира

13:56, 22.10.2024

Пловец Минаков, представляющий казанский клуб «Синтез», сообщил о том, что выступит на этапе Кубка мира в Южной Корее. Это стало возможным благодаря полученному ранее нейтральному статусу

Пловец казанского «Синтеза» Андрей Минаков выступит на этапе Кубка мира
Фото: Динар Фатыхов

Пловец Андрей Минаков, в этом сезоне представляющий казанский клуб «Синтез», сообщил о том, что выступит на этапе Кубка мира в Южной Корее, но пропустит этап в Сингапуре.

Ранее Минаков получил нейтральный статус от World Aquatics (FINA), который позволит ему принимать участие в международных стартах.

Этап Кубка мира в Южной Корее пройдет с 24 по 26 октября.

Дарья Беззубова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Спорт

Новости партнеров

Читайте также