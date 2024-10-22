Пловец казанского «Синтеза» Андрей Минаков выступит на этапе Кубка мира

Пловец Минаков, представляющий казанский клуб «Синтез», сообщил о том, что выступит на этапе Кубка мира в Южной Корее. Это стало возможным благодаря полученному ранее нейтральному статусу

Фото: Динар Фатыхов

Пловец Андрей Минаков, в этом сезоне представляющий казанский клуб «Синтез», сообщил о том, что выступит на этапе Кубка мира в Южной Корее, но пропустит этап в Сингапуре.

Ранее Минаков получил нейтральный статус от World Aquatics (FINA), который позволит ему принимать участие в международных стартах.

Этап Кубка мира в Южной Корее пройдет с 24 по 26 октября.

Дарья Беззубова