Минфин России предложил снизить долю в госкомпаниях до блокирующего пакета

Фото: Анна Сейтумерова

Минфин России выступает за уменьшение доли государства в госкомпаниях с контрольного пакета до блокирующего. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.



По словам Моисеева, Минфин анализирует перечень компаний, где у государства 100% или 75% акций, и изучает целесообразность такого уровня владения.

— Мы должны двигаться в сторону снижения концентрации акционеров, как это происходит в западных компаниях, где 5% уже является практически контрольным пакетом, — отметил Моисеев.

Он подчеркнул, что государство, скорее всего, захочет сохранить контрольный пакет в большинстве госкомпаний, но считает, что блокирующий пакет будет достаточным.

— Мы в Минфине считаем, что государство может иметь не контрольный пакет, а именно блокирующий, и тем более не 100%, — добавил Моисеев.

Напомним, что Минфин России впервые применил искусственный интеллект (ИИ) в процессе подготовки бюджета. Пилотный проект, запущенный совместно со Сбербанком, уже показал высокую эффективность.



Анастасия Фартыгина