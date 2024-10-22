Минфин России предложил снизить долю в госкомпаниях до блокирующего пакета
Минфин России выступает за уменьшение доли государства в госкомпаниях с контрольного пакета до блокирующего. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
По словам Моисеева, Минфин анализирует перечень компаний, где у государства 100% или 75% акций, и изучает целесообразность такого уровня владения.
— Мы должны двигаться в сторону снижения концентрации акционеров, как это происходит в западных компаниях, где 5% уже является практически контрольным пакетом, — отметил Моисеев.
Он подчеркнул, что государство, скорее всего, захочет сохранить контрольный пакет в большинстве госкомпаний, но считает, что блокирующий пакет будет достаточным.
— Мы в Минфине считаем, что государство может иметь не контрольный пакет, а именно блокирующий, и тем более не 100%, — добавил Моисеев.
Напомним, что Минфин России впервые применил искусственный интеллект (ИИ) в процессе подготовки бюджета. Пилотный проект, запущенный совместно со Сбербанком, уже показал высокую эффективность.
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