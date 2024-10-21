Минфин России впервые использовал искусственный интеллект в подготовке бюджета

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Минфин России впервые применил искусственный интеллект (ИИ) в процессе подготовки бюджета. Пилотный проект, запущенный совместно с Сбербанком, уже показал высокую эффективность. Об этом сообщают «Известия».



Как сообщила первый замминистра финансов Ирина Окладникова на Московском финансовом форуме, ИИ используется для сопоставления кодов бюджетной классификации и связанных с ними результатов.

— Минфин подготовил базу данных, на основе которой мы обучили систему, — уточнил первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин.

По мнению Окладниковой, технология позволит автоматизировать большинство этапов бюджетного процесса, а часть операций полностью перевести на ИИ.

Напомним, что вице-президент Microsoft по исследованиям GenAI Себастьян Бубек покидает компанию и переходит в OpenAI, сообщает Reuters. В компании-разработчике Chat GPT он продолжит работать над искусственным интеллектом общего назначения (AGI), рассказали в Microsoft.



Анастасия Фартыгина