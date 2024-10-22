Почти 500 млрд рублей направлено на реализацию льготных ипотечных программ
Правительство дополнительно выделило почти 500 млрд рублей на поддержку льготных ипотечных программ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.
Для субсидирования процентной ставки по программам из резервного фонда будет дополнительно направлено 446,9 млрд рублей на:
- «Семейную ипотеку» — 142 млрд рублей, это позволит сохранить программу со ставкой в 6%;
- «Дальневосточную и арктическую ипотеку» — 35,1 млрд рублей, по льготной ставке 2% ;
- «Льготную ипотеку» — 269,8 млрд рублей.
Необходимость дополнительного финансирования обусловлена в том числе повышением ключевой ставки Центрального банка России.
Напомним, правительство России направит более 6,8 млрд рублей на продление программ льготной ипотеки в сельской местности и льготных кредитов на благоустройство жилья.
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