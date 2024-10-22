На саммит БРИКС в Казани допустили западные СМИ

Фото: Мария Зверева

Представителей западных СМИ аккредитовали на саммит БРИКС в Казани. Журналисты также будут работать на двусторонних встречах президента России Владимира Путина с иностранными лидерами, сообщает ТАСС.

Во вторник журналисты записаны на мероприятия форума, где пройдут двусторонние беседы лидеров, и в Казанской ратуше, где состоится неформальный обед глав делегаций. Это же касается и мероприятий в другие дни, в том числе пресс-конференции Путина по итогам саммита.

Напомним, что в 2023 году Россия не аккредитовала западные СМИ на мероприятия в рамках Петербургского международного и Восточного экономических форумов.

В Росконгрессе заявляли, что заявки на участие в саммите подали журналисты 59 государств. На мероприятие аккредитованы около 2 тыс. представителей СМИ, сообщает ТАСС. Почти половина из них — иностранные граждане.

Елизавета Пуншева