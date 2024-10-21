Члена политбюро ЦК Компартии Лыонга Кыонга избрали президентом Вьетнама
Национальное собрание Вьетнама выбрало генерала Лыонга Кыонга новым президентом страны. Об этом сообщили во Вьетнамском информационном агентстве.
Лыонг Кыонг ранее занимал пост постоянного члена секретариата Центрального комитета правящей Коммунистической партии.
Напомним, что делегация Вьетнама примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани. Представители дипломатического ведомства не смогли назвать имя лица, которое возглавит делегацию на съезде объединения, отметив, что это станет известно немного позже.
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