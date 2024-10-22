К концу 2024 года у банков России истекут сертификаты безопасности чипов карт Visa и Mastercard

Фото: Максим Платонов

К концу 2024 года у ряда российских банков истекают сертификаты безопасности чипов карт Visa и Mastercard. Будущее этих карт зависит от решений самих банков. Об этом сообщает РБК.

До ухода Visa и Mastercard из России в 2022 году эти сертификаты регулярно продлевались. Теперь банки самостоятельно будут решать, принимать ли к оплате такие карты. Функционирование карты зависит от банка-эмитента и банка-эквайера. Не исключено, что некоторые платежи, например в отложенном режиме, могут перестать проходить.



Напомним, в марте 2022 года, после начала спецоперации на Украине, Visa и Mastercard приостановили свою деятельность в России. Транзакции по их картам стали недоступны за пределами РФ. Работа банковских карт внутри страны продолжалась благодаря НСПК «Мир».

В финансовом отчете за 2022 год Mastercard сообщила о потере $30 млн из-за приостановки деятельности в России. В общей сложности компания понесла убытки в размере $67 млн, в основном из-за дополнительных расходов на персонал.

Анастасия Фартыгина