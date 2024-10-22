В Госдуме предложили увеличить штрафы для компаний за игнорирование жалоб

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили увеличить максимальный штраф для руководителей управляющих компаний (УК) с 5 до 30 тыс. рублей. Штрафы грозят за игнорирование жалоб жильцов о перебоях с теплом или горячей водой, а также за нарушение правил содержания дома. Об этом сообщает РИА«Новости».



Законопроект, разработанный ЛДПР, направлен на заключение в правительство России.

Кроме того, депутаты предлагают увеличить штрафы для УК за неразмещение или предоставление недостоверной информации на сайте ГИС ЖКХ. Максимальный штраф за эти нарушения предлагается увеличить с 20 до 50 тыс. рублей за повторное нарушение.

Напомним, что Минюст России подготовил законопроект, который может существенно увеличить штрафы по 36 составам экономических преступлений. Согласование с Минэкономразвития уже пройдено, документ находится на стадии согласования с другими государственными органами.



Анастасия Фартыгина