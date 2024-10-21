Российским виноделам увеличили размер субсидий
Производители высококачественных вин в России смогут получать увеличенную господдержку. Соответствующее постановление правительства страны было подписано сегодня, пишет «Российская газета».
Виноделы, которые имеют сертификат качества Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России, смогут получить увеличенные субсидии на один гектар площади виноградных насаждений.
Для них будет действовать повышающий коэффициент 1,2. Также производители вина получат право использовать эмблемы «Вино России» и «Коньяк России».
Дополнительные повышающие коэффициенты при расчете субсидий будут применяться для виноградников с повышенной плотностью посадки: 1,4 — для более чем 2,2 тысячи растений на гектар, 1,7 — для более 3,3 тысячи.
Накануне стало известно, что правительство направит свыше 6,8 млрд рублей на продление программ льготной ипотеки в сельской местности и льготных кредитов на благоустройство жилья.
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