Максим Топилин: Татарстан достойно примет гостей на саммите БРИКС

Фото: Мария Зверева

Предстоящий саммит БРИКС — не только возможность для экономического и технологического прорыва, но и платформа для обсуждения социальных вопросов. Об этом в интервью ГТРК «Татарстан» заявил председатель комитета Госдумы по экономической политике и депутат от Татарстана Максим Топилин.

— За годы своей деятельности БРИКС уже показал эффективность, а новая реальность является дополнительным катализатором для более крепкого сотрудничества. В частности, в сфере партнерского финансирования, который сейчас в тестовом режиме реализуется в России. Что касается участия Татарстана, то республика, уверен, не только достойно примет гостей, но и обсудит перспективы взаимодействия с каждой из стран-участниц, — сказал он.

По его словам, каждая встреча в рамках БРИКС способствует улучшению качества жизни граждан и созданию новых возможностей. Он добавил, что подготовка к саммиту уже принесла ощутимые результаты: Казань получила 7,9 млрд рублей федеральных средств на развитие инфраструктуры — дороги, благоустройство и социальные сети. Эти изменения останутся в регионе даже после завершения саммита, что делает БРИКС важным событием как для макро-, так и микроэкономики Татарстана.

Сегодня в здании Госсовета Татарстана прошла церемония гашения марки, посвященной XVI саммиту БРИКС. На ней изображены территория Казанского кремля и официальная символика мероприятия.

Елизавета Пуншева