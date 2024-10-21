«Эта процедура историческая для всех нас»: в Казани прошло гашение марки, посвященной саммиту БРИКС

Сегодня в здании Госсовета Татарстана прошла церемония гашения марки, посвященной XVI саммиту БРИКС. На ней изображены территория Казанского Кремля и официальная символика мероприятия.

— Согласно почтовым правилам, перед тем как письмо отправляется в путь, на его марку ставится оттиск календарного штемпеля — марка гасится. Штемпель, который мы представляет вам сегодня, не совсем обычный. Он также содержит информацию о встрече глав государств БРИКС и выпущен специально к этому событию, — рассказали на церемонии.

Оттиск штемпеля поставили председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин, глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин и директор УФПС «Татарстан почтасы» АО «Почта России» Ильнур Махмутов.

— Я первый раз участвую в такой процедуре. Она историческая для всех нас, — признался Мухаметшин.

По его словам, за последние несколько лет подобная церемония в Казани проходила не единожды. В 2020 году в столице республики погасили марку, выпущенную в честь столетия ТАССР. В 2021-м так отметили воссоздание Собора Казанской иконы Божией Матери, в 2024-м — проведение «Игр будущего».

Приобрести коллекционные марки, выпущенные к саммиту БРИКС, можно будет в почтовых отделениях по всей России, добавил Хайруллин.

- Общайтесь, отправляйте письма, всегда будьте на связи, — подытожил он.

