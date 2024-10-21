Продюсера «Папиных дочек» Роднянского* приговорили к 8,6 года лишения свободы

Басманный суд Москвы приговорил продюсера Александра Роднянского* к 8,6 года лишения свободы за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Наказание продюсер должен отбывать в колонии общего режима, помимо этого, ему запрещено администрирование сайтов на четыре года. Причиной стали четыре публикации в интернете о боевых действиях на Украине. Процесс начался еще в июле 2023 года, но в начале 2024 года дело передали другому судье и рассмотрение началось заново.

Наказание начнет действовать с момента экстрадиции Роднянского А.Е.* на территорию России либо с момента его задержания.

Роднянский* родился в Киеве и имеет украинское гражданство. Он работал продюсером на СТС, где спродюсировал сериалы «Папины дочки» и «Моя прекрасная няня», а также участвовал в перезапуске «РЕН ТВ» и «Пятого канала».



Дарья Пузикова