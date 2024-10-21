Участники саммита БРИКС получат бесплатные транспортные карты в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Гости и участники саммита БРИКС — 2024 получат бесплатные транспортные карты с официальной атрибутикой мероприятия.

Карты действуют с 21 по 24 октября и позволяют пользоваться всеми видами городского общественного транспорта в Казани, включая метро. Всего было выпущено 5 000 карт, большая часть из которых уже выдана.

— Транспортная карта — это некий комплимент от Казани и Республики Татарстан, а также большая возможность для гостей нашего города поближе познакомиться с достопримечательностями и открыть для себя новые места. Недавно в городе обновили часть общественного автопарка, так что небольшие путешествия пройдут с комфортом, — сообщил замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

После завершения саммита карты можно будет использовать в обычном режиме: их можно будет пополнять в терминалах оплаты.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, более 1 млрд рублей потратили на создание президентских номеров в отелях Казани. К саммиту БРИКС их открыли еще в 13 отелях города — теперь они есть в 21 гостинице. Стоимость за ночь в них может достигать 150 тыс. рублей. Подробнее о том, в каких условиях будут жить ВИП-гости саммита, — в репортаже «Реального времени».

Рената Валеева